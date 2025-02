North Festival 2025 cancelado por problemas de cedência do recinto

A edição deste ano do North Festival, prevista para maio, no Porto, foi cancelada devido a "problemas internos relacionados com a autorização de cedência do recinto", anunciou esta sexta-feira a organização.

Após cinco edições na Alfandega do Porto e no Parque de Serralves, este ano o festival deveria acontecer no Estádio do Bessa, nos dias 23, 24 e 25 de maio, e tinha já confirmadas as atuações de Ivete Sangalo e Ornatos Violeta e o espetáculo "Cantar Morangos 20 anos".

"Lamentamos informar que, por motivos totalmente alheios à organização do North Festival, fomos forçados a cancelar a edição deste ano", lê-se numa publicação partilhada pelas 19h00 desta sexta-feira na página oficial do festival na rede social Facebook.

O cancelamento é justificado por "problemas internos relacionados com a autorização da cedência do recinto", assim como "o agendamento do Playoff/Liguilha da I Liga para o mesmo fim de semana do festival, impossibilitando a realização do evento conforme planeado e contratualizado".

A organização mostra-se "desolada com a situação", por ter sido "obrigada a tomar uma decisão difícil", "após longos meses de trabalho".

Embora o festival esteja cancelado, os concertos de Ivete Sangalo, Ornatos Violeta e o espetáculo "Cantar Morangos 20 Anos" irão acontecer, sendo "em breve" divulgadas informações sobre novas datas e locais.

Os bilhetes já comprados para o festival "continuarão válidos para os novos espetáculos".

Haverá também a possibilidade de reaver o valor dos bilhetes, comprometendo-se a organização do festival a revelar "muito em breve" informações sobre o processo de reembolso, nos "canais oficiais" do festival.

A promotora Vibes & Beats acrescenta que já está a trabalhar "com total empenho e determinação" na edição de 2026 do North Festival.