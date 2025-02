"Conclave" eleito melhor filme nos prémios BAFTA

O filme "Conclave" venceu a categoria de Melhor Filme nos prémios BAFTA, as principais honras do cinema no Reino Unido. O drama, que estava nomeado em 12 categorias, venceu quatro, número igual a "O Brutalista", que venceu na realização, interpretação, cinematografia e banda sonora original.

Protagonizado por Ralph Fiennes, "Conclave" derrotou "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown" e "Emilia Pérez" na categoria de Melhor Filme. O filme de 2024, sobre a intriga política no interior do processo de eleição de um novo Papa, foi ainda considerado o Melhor Filme Britânico, e venceu na categoria de Argumento Adaptado e Melhor Edição.

"Vivemos num tempo de crise para a democracia e instituições que costumavam unir-nos são utilizadas para nos afastar", afirmou o realizador Edward Berger, no discurso após receber o prémio de Melhor Filme Britânico. "Às vezes é difícil manter a fé nessa situação, mas é por isso que fazemos filmes e foi por isso que fizemos este filme".

"O Brutalista", uma história de três horas e meia sobre um arquiteto húngaro, imigrante nos Estados Unidos da América depois da Segunda Guerra Mundial, venceu os prémios de Melhor Realizador (Brady Corbet) e Melhor Ator Principal (Adrien Brody), assim como Cinematografia e Banda Sonora Original.

Mikey Madison, a estrela de "Anora", foi eleita a Melhor Atriz Principal, superando Demi Moore - já premiada pela performance em "A Substância" - e Marianne Jean-Baptiste, que interpreta uma mulher a debater-se com uma depressão em "Hard Truths".

"Anora" é considerado um forte candidato aos maiores prémios da temporada depois de sereleito o melhor argumento nos prémios anuais do sindicato dos argumentistas nos EUA.

O filme "Emilia Pérez", que mistura os géneros de musical e crime, venceu a categoria de língua estrangeira. Karla Sofia Gascon, que foi nomeada na categoria de melhor atriz, não compareceu na cerimónia - está envolta em polémica devido a declarações antigas com cariz racista, xenófobo e homofóbico.

Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor") venceu a categoria de Melhor Ator Secundário. O filme também foi considerado o Melhor Argumento Original (Jesse Eisenberg).