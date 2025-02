Atriz sul-coreana Kim Sae-ron encontrada morta em casa

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, de 24 anos, foi encontrada morta, esta segunda-feira, em sua casa, em Seul, na Correia do Sul, anunciou a polícia.

"Foi encontrada morta e não havia sinais aparentes de violência", disse um responsável da polícia à Agence France-Presse (AFP).

Já segundo a agência noticiosa Yonhap, a atriz foi encontrada morta às 16h55, depois de um amigo que tinha combinado encontrar-se com ela ter chamado a polícia por não a conseguir contactar.

Kim Sae-ron ficou conhecida pelo seu desempenho no filme "The Man from Nowhere" ("O homem de lugar nenhum"), de 2010, no qual interpretava uma criança raptada, resgatada por um antigo agente das forças especiais.

Este seu papel valeu-lhe o prémio de Melhor Atriz no equivalente sul-coreano dos Óscares.

A atriz participou ainda nas séries "Cães de Caça", da Netflix, e "O Beijo do Destino", da Apple TV.

A sua carreira sofreu uma interrupção depois de ter sofrido um acidente de viação sob o efeito do álcool, em 2022, na sequência do qual pagou uma multa de 20 milhões de won (13.000 euros).