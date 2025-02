Post Malone regressa a Portugal em setembro

Depois de indicado ao Grammys, o rapper com 9 galardões de diamante Post Malone vai embarcar na sua digressão mundial "Post Malone Presents: The BIG ASS World Tour". A digressão, pensada inicialmente para a América do Norte, foi estendida para a Europa em agosto e setembro de 2025. No continente europeu, Post Malone vai passar por 11 locais no Reino Unido e Europa, entre eles o Estádio do Restelo. O concerto em Lisboa acontece a 14 de setembro e será o último desta tournée.

Com início a 12 de agosto, em Praga, República Checa, a nova digressão do rapper norte-americano servirá de apresentação do seu mais recente álbum, "F-1 Trillion", lançado em agosto de 2024. Trata-se do seu primeiro álbum de estilo country e alcançou o primeiro lugar do top Billboard 200, tendo conseguido, igualmente, uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum Country. O trabalho inclui canções como "I Had Some Help", com Morgan Waller, que também conseguiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100 - que liderou durante seis semanas seguidas.