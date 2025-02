Correntes d’Escritas com homenagem a Maria Teresa Horta

É como uma romaria. Fevereiro é mês das Correntes d’Escritas e os escritores rumam à Póvoa de Varzim. E este ano o evento organizado pela autarquia local conta com mais de uma centena de autores.

A 26.ª edição conta com a participação, entre outros, do Prémio Camões Germano Almeida que na Póvoa lançará o livro “Crime nas Correntes d’Escritas” (ed. Caminho); o Prémio Oceanos Gonçalo M. Tavares, os Prémios Saramago Francisco Mota Saraiva, João Tordo, Ondjaki e Rafael Gallo; o Prémio Leya José Carlos Barros e o Prémio União Europeia para a Literatura Afonso Cruz.

Ao contrário do habitual, este ano as mesas que decorrerão no Cine-Teatro Garret não terão como tema frases de escritores conhecidos, mas sim telas de pintores nacionais e internacionais como Paula Rego, Júlio Pomar ou Salvador Dali e Frida Kahlo.

Ao longo dos dias, o público vai poder assistir a uma homenagem à poetisa Maria Teresa Horta que faleceu recentemente e que conta com a presença de Patrícia Reis, autora da biografia “A Desobediente” (ed. Contraponto) que vai já na sexta edição e com a escritora Inês Pedrosa, uma admiradora de Teresa Horta.

Num ano em que a conferência de abertura será proferida pelo escritor Helder Macedo e será dedicada ao cinquentenário de Luís de Camões, haverá também uma homenagem a uma das figuras icónicas deste festival, o escritor e ensaísta Onésimo Teotónio Almeida, um dos autores que participa nas Correntes desde a primeira hora.

As Correntes são também sinónimo de exposições. Uma das mostras na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto apresenta as fotografias de Daniel Mordzinski, conhecido como o fotografo dos escritores e vai revelar a sua ligação profissional e pessoal com o escritor chileno Luis Sepúlveda, o autor que faleceu na sequência de Covid-19 e que era também presença habitual na Póvoa.

Até sábado, as editoras portuguesas aproveitam o evento para o lançamento de dezenas de livros. Além da obra de Germano Almeida, já mencionada, serão também lançados o livro “Contos Suícidas” (ed. D. Quixote) de Fernando Pinto do Amaral, “Espera por mim” (ed. Asa) de António Mota, “O silêncio da Guerra” (ed Objetiva) de António Monegal ou o primeiro romance da cantora Luísa Sobral intitulado “Nem todas as Árvores Morrem de Pé” (ed. D. Quixote).

A sessão de abertura das Correntes d’Escritas está marcada para esta quarta-feira no Casino da Póvoa onde será anunciado o vencedor deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa ao qual concorrem este ano 11 livros de poesia.

Entre os livros estão obras de poetas como João Luís Barreto Guimarães, Andreia C. Faria, Adília Lopes, João de Melo ou Nuno Júdice.

Paralelamente à programação decorre o segundo Encontro de Tradução na Fundação D. Luís Rainha e que contará com experientes tradutores como Guilherme Pires, Margarida Vale de Gato ou Nuno Quintas em sessões moderadas por Michael Kegler.

Esta semana os Agrupamentos Escolares da Póvoa de Varzim vão também receber a visita de escritores que assim vão ao encontro dos estudantes. Mas no Cine-Teatro há também este ano um espaço dedicado às crianças e famílias.