Andreia C. Faria vence Prémio Literário Casino da Póvoa

O livro “Canina” (ed. Tinta da China), de Andreia C. Faria, venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa atribuído no âmbito da 26.ª edição do Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

O júri destaca a “densidade da escrita e a escolha da linguagem no tratamento do corpo e na forma singular como assume a contemporaneidade”. Na cerimónia esta quarta-feira no Casino da Póvoa, o júri sublinhou ainda que a obra da poeta nascida no Porto contém uma “teoria da urgência que se descobre em cada poema”.

Na cerimónia em que participou o novo secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos foi lida a ata do júri constituído este ano pelas poetas Ana Paula Tavares, Margarida Ferra, o jornalista João Gobern, Maria de Lurdes Sampaio e Ricardo Marques.

Na declaração final, o júri destaca ainda o conjunto da poética de Andreia C. Faria pela sua “arte da coerência”. Andreia C. Faria nasceu em 1984. Publicou pela primeira vez em 2013 o livro “Flúor”. Já venceu o prémio Melhor Livro de Poesia/Prémio Autores SPA com o livro “Tão Bela como Qualquer Rapaz” (ed. Língua Morta).