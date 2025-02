Aquecimento Global em fotografia. Veja a programação do 3.º Colóquio de Fotografia da Maia

O terceiro ano do Colóquio de Fotografia da Maia terá uma estrutura e programação semelhantes aos anos anteriores. Mais uma vez, a Associação Cultural Dez Quinze está responsável pela produção deste evento, ao encargo de José Farinha e Paulo Pimenta.

A Renascença teve a oportunidade de conversar com José Farinha que salientou as novidades para a edição deste ano, "as duas diferenças para o que foi o ano passado, foi um alargamento da parte expositiva. Vamos ter duas exposições.

A associação convidou o curador do Festival Imago Lisboa, o Rui Prata, que fez uma seleção de fotógrafos sobre o tema 'Aquecimento Global mais um alerta'", que inclui fotógrafos internacionais e que vem pela primeira vez ao norte do país. A exposição abre ao público no dia 21, pelas 18h00.

"O aquecimento global é um dos provocadores de todas estas mudanças (no mundo) e, para nós, a fotografia é sempre uma ferramenta importante para trazer à discussão e manter em discussão estes temas importantes nos dias que correm", explica.

A segunda exposição 'Para o Horizonte' será da responsabilidade do Instituto de Produção Cultural & Imagem (IPCI) que selecionou novos talentos da fotografia, são três fotógrafos com a sua obra exposta.

"A outra grande novidade é que vamos ter o Diogo Batista a fazer retrato para os participante. Todas as pessoas que participam no colóquio podem levar para casa uma recordação de um 'Retrato à la minute'", acrescenta. O fotógrafo utilizará a sua câmara afegã (Afghan Box Camera) para criar retratos instantâneos durante a tarde de sábado, entre as 14h30 e as 19h00.

A decisão de trazer a fotografia analógica ao colóquio parte da vontade de proporcionar aos mais jovens, que sempre tiveram contacto com a fotografia digital, a oportunidade de contactar com um tipo de fotografia que usa métodos tradicionais.

O colóquio terá as habituais masterclass e workshops abertas ao público. O fotógrafo Valter Vinagre está responsável pela masterclass 'O que queremos ver quando olhamos' destinada a um público que já tenha algumas bases de fotografia, sejam amadores ou fotógrafos profissionais, nos dias 21 (16h00-18h00) e 22 de fevereiro (10h00-13h00).

Para os que querem começar, o colóquio tem um workshop de 'Iniciação à Fotografia Digital" para todos os que querem aprender técnicas e métodos de fotografar utilizando o telemóvel ou uma máquina fotográfica digital, que será no dia 22 de fevereiro.

Como o nome indica, o workshop destina-se aos iniciantes na fotografia, "porque é importante que as pessoas também comecem a ter uma literacia visual e outra abordagem em como tirar fotografias, como trabalhar com as ferramentas que já têm, que é o telemóvel e a sua câmara de bolso, como conseguir melhorar a sua captação de imagens".

Este ano terá ainda apresentações dos projetos fotográficos de São Trindade, Tito Mouraz e André Cepeda, que falarão das metodologias e abordagens criativas dos seus trabalhos, no sábado as partir das 15h00.

Todas as atividades do colóquio são gratuitas e destinadas a todos os que queiram participar, sem restrição de idade ou experiência na área. Porém, a participação nas masterclass e nos workshops requerem inscrição prévia.