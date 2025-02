Casino da Póvoa de Varzim espera que nova concessão proporcione rentabilidade

O Casino da Póvoa de Varzim lança um repto ao ministério da Economia para que a nova concessão de jogo seja feito com termos que permitam rentabilidade.

À Renascença, Dionísio Vinagre, do casino, realça que a última concessão "foi um desastre".

"Chegamos a pagar mais de 60% de imposto sobre as receitas. As concessões de jogo são tributadas sobre as receitas, não sobre os lucros. Tributar em 60% torna a concessão ingerível", explica, à margem da abertura do festival Correntes d'Escrita, que tem o apoio do Casino, e onde a poeta Andreia C. Faria venceu o premio literário do festival.

O Casino da Póvoa de Varzim aponta, ainda, que é preciso lançar urgentemente o novo concurso público internacional.