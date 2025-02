Conheça o novo iPhone 16e da gama mais económica da Apple

A Apple lançou esta quarta-feira o iPhone 16e, o novo smartphone da gama mais económica da marca norte-americana.

O dispositivo chega a Portugal no final do mês, com o preço a começar nos 739 euros.

No coração do iPhone 16e está um processador A18 - usado em modelos mais caros - com capacidade para alimentar o Apple Intelligence, um conjunto de recursos de inteligência artificial com acesso ao ChatGPT.

O novo smartphone da Apple vem também "artilhado" com o C1, o primeiro modem desenvolvido pela marca de Cupertino, na Califórnia.

Da parte de fora, o iPhone 16e vai estar disponível em duas cores (preto e branco) e tem um escudo de cerâmica para proteger o ecrã de 6,1 polegadas com tecnologia OLED.