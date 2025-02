Festival Kalorama desvenda primeiros nomes com Azealia Banks, Jorja Smith e Pet Shop Boys

O festival Kalorama deste ano, entre 19 e 21 de junho, em Lisboa, vai contar com Azealia Banks, FKA Twigs, Jorja Smith e Pet Shop Boys, anunciou a organização esta quarta-feira, que desvendou os primeiros 20 nomes do cartaz.

O festival, que volta a ter lugar no Parque da Bela Vista, revelou ainda as atuações de Damiano David, Father John Misty, The Flaming Lips (a tocarem na íntegra o disco "Yoshimi Battles The Pink Robots"), L'Imperatrice, Róisín Murphy, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD, Boy Harsher, Model/Actriz, Kelly Lee Owens e jasmine.4.t.

Do lado das confirmações nacionais foram reveladas as presenças de Branko, Best Youth, Cara de Espelho, Máquina e Yakuza.

Os bilhetes vão ser colocados à venda "nos próximos dias", sem especificar data ou valores.

Neste momento, é possível aos interessados inscreverem-se numa lista de espera para quando forem colocadas à venda as entradas.

Na semana passada, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou um apoio não financeiro de 988.579 euros para a realização da edição deste ano do festival Kalorama, que foi antecipado para 19, 20 e 21 de junho, em vez de agosto.

No ano passado, a terceira edição do festival, que já se expandiu para Madrid, contou com artistas como Massive Attack, Sam Smith, Raye, Burna Boy, LCD Soundsystem, entre muitos outros.