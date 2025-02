Jato privado de Cristiano Ronaldo retido em Manchester devido a avaria

O jato privado de Cristiano Ronaldo encontra-se retido no Aeroporto de Manchester, em Inglaterra, devido a uma fissura numa janela, segundo avança o jornal britânico "The Sun", esta quarta-feira.

A aeronave, um Bombardier Global Express 6500 decorado com a sigla (CR7) e uma silhueta do avançado internacional português, pousou em Manchester na sexta-feira, por motivos desconhecidos. No entanto, não sairá de lá tão cedo, conforme refere a publicação, uma vez que lhe foi detetada uma rachadela numa das janelas, durante inspeção.



Até que o problema seja resolvido, o jato não tem autorização para descolar. Ainda de acordo com o "Sun", os engenheiros do Aeroporto de Manchester estão à espera que as novas peças sejam enviadas.

Este jato terá custado cerca de 73 milhões de euros a Cristiano Ronaldo, cujo futuro é uma incógnita. O capitão da seleção nacional, de 40 anos, termina contrato com os sauditas do Al-Nassr no final da época.