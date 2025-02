"Mundo Sepúlveda". Uma exposição onde o escritor não aparece a escrever

Daniel Mordzinski quis contar a história do seu amigo Luis Sepúlveda em imagens. Na exposição “Mundo Sepúlveda”, inaugurada esta quarta-feira na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, reuniu imagens que retratam mais de 30 anos de amizade e cumplicidade de trabalho com o autor de “O Velho que Lia Romances de Amor”.

Depois de já ter editado um livro com o mesmo nome, Mordzinski quis acrescentar mais imagens à história da vida que partilhou com o escritor chileno que morreu há cinco anos e que era presença assídua no Festival Correntes d’Escritas.

Na exposição, disse à Renascença o “fotógrafo dos escritores”, como é conhecido, procurou mostrar “todos esses mundos Sepúlveda, desde o cinematográfico, ao literário e ao familiar”.

“É impossível reduzir a um número a quantidade de fotografias que fiz do Luis”, desabafa Mordzinski, que partilhou muitos projetos e viagens com o autor que morreu vítima de covid-19.

Nas paredes da biblioteca estão imagens de Luis Sepúlveda na cozinha, ou rodeado de amigos escritores, abraçado à sua mulher, a poeta Carmen Yáñez, ou com o seu editor Manuel Alberto Valente.

São, contudo, imagens onde não se vê o escritor a ser escritor, ou seja, a escrever. “Sempre acreditei que a melhor maneira de retirar o escritor da sua pose encartada de escritor é propor-lhe uma nova pose”, explica Daniel Mordzinski.

“Assim como nunca retrataria um pianista sentado ao piano a tocar, penso que as imagens dos momentos íntimos são muito mais interessantes do que as imagens de um escritor a escrever”, sublinha o fotógrafo, que fala de Sepúlveda com saudade.