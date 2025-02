Realizador de "O Brutalista" só conseguiu ganhar dinheiro a fazer publicidade em Portugal

O realizador de "O Brutalista" conseguiu com que o seu filme recebesse 10 nomeações para os Óscares, mas isso não se traduziu em dinheiro no bolso.

Brady Corbet, apontado como um dos favoritos à cerimónia da Academia de Cinema norte-americano, revelou, num podcast, que fez "zero dólares" com a longa-metragem e os únicos rendimentos que obteve dos últimos anos foi graças à produção de anúncios publicitários... em Portugal.

Durante uma conversa no podcast "WTF With Marc Maron", o cineasta explica que ter realizado três conteúdos publicitários em solo portugês foi "a primeira vez" que conseguiu rendimentos nos últimos três anos.

Isto porque, aponta o artista norte-americano, as pessoas nomeadas para prémios não são pagas para fazer a campanha de promoção que as produtoras pedem e que obrigam a presenças constantes em entrevistas, galas e outras iniciativas mediáticas, com o intuito de aumentar as hipóteses de vitória.

"Tenho estado a viver de um único cheque", revela o realizador de "O Brutalista", que diz que nem tem tido tempo de desenvolver o seu próximo projeto, num relato que pretende denunciar as dificuldades financeiras que vários dentro da indústria cinematográfica enfrentam.

De acordo com Brady Corbet, muitos realizadores, alguns deles bem-sucedidos e com filmes nomeados para os Óscares, "não conseguem pagar a renda da casa".

O filme "Emilia Pérez" lidera a lista dos Óscares, estando nomeado para 13 categorias, incluindo Melhor Filme. É um recorde para um filme falado maioritariamente noutra língua que não o inglês.

Atrás seguem-se "O Brutalista" e "Wicked" com 10 nomeações e "Conclave" e "Um Completo Desconhecido" com oito.