Da "morte da literatura" ao fim dos tradutores. Inteligência Artificial faz soar alarmes

O tom foi de pessimismo na mesa partilhada por editores e tradutores. A Inteligência Artificial (IA) é mais do que uma ameaça à profissão de tradutor. No debate promovido no âmbito do Festival Correntes d’Escritas, a questão levantada foi a forma como a tradução feita por uma máquina pode “alisar” a voz autoral.

Há “plataformas que estão a contratar ‘pós-editores’” explicou. Ou seja, os tradutores são contratados para rever textos que foram traduzidos por uma máquina . “É mais complicado rever um texto traduzido pela máquina, do que um texto mal traduzido, porque é traduzir com base no lodo”, advertiu.

No mesmo tom, o tradutor e revisor Guilherme Pires alertou: “a máquina só identifica símbolos”. A Inteligência Artificial, segundo este editor da Caixa Alta, tem capacidade “inferior” no que toca a “tradução de textos literários, porque não tem a voz autoral”.

No entanto, lembrou o que o CEO do grupo nos Estados Unidos diz: “este ano serão publicados três a quatro milhões de livros gerados por Inteligência Artificial”. O número que assusta leva Clara Capitão a dizer que tudo “vai depender do envolvimento dos autores”.

“Nos EUA os autores têm sido muito críticos, porque entendem que é uma interferência na criação. Já nos aconteceu surgirem capas geradas com Inteligência Artificial onde isso não vem mencionado, e, na Penguin, isso não pode acontecer. Tem de haver ética no uso dessas ferramentas”, destacou.

À discussão, Guilherme Pires acrescentou outra preocupação. “Os novos leitores são menos exigentes”, considerou o editor, que teme assim a proliferação de más traduções.

“Sou muito pessimista. Quando a máquina conseguir traduzir competentemente, a nossa profissão acabou. Sou frontalmente contra isto, mas é inevitável. Será muito mais rentável e mais rápido”, afirmou.

As condições de trabalho do tradutor

Além da ameaça à criação literária, o uso de Inteligência Artificial é também atentatória contra o trabalho do tradutor. A questão laboral foi levantada no debate por Guilherme Pires.

“É relevante o número de tradutores que deixaram a profissão, muitos deles por ‘burnout’”, referiu o tradutor.

“Há 25 anos que não são atualizados os honorários dos tradutores e agora há editores que querem pagar metade”, alertou Guilherme Pires, para quem os tradutores deveriam unir-se cada vez mais em defesa dos seus direitos laborais.

Já tentaram ter um sindicato, indicou Sara Veiga, mas tal não resultou. “Somos o D. Quixote”, comparou Guilherme Pires, que sublinhou o facto dos “tradutores trabalharem de forma isolada”.

“Uma solução é os autores exigirem contratualmente que os seus textos não sejam traduzidos pela máquina”, lembrou Guilherme Pires, que avisou que “em Portugal há tradutores que prescindem dos direitos autorais para a editora”.

Clara Capitão, que pertence à APEL – a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, apontou: “sem um associativismo organizado é difícil discutir novos honorários para os tradutores. Mas acho que os tradutores têm de ter coragem de reivindicar melhores condições”, rematou.

“Só com a educação se pode alterar o panorama”, indicou Guilherme Pires, que já antes tinha lembrado que “um tradutor traduz com base no passado, no seu conhecimento pessoal, na sua experiência e tenta replicar a voz do autor. A máquina escreve com base no passado, com um manancial de informação roubada a alguém. Além de não reproduzir a voz do autor, não constrói para o futuro. É a morte para a literatura”, afirmou.