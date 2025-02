James Bond na Amazon. "007 - Negócio Milionário"

A Amazon MGM desembolsou mais de mil milhões de dólares - o equivalente a 955 milhões de euros - para garantir o “controlo criativo” do personagem James Bond, o agente secreto mais famoso do mundo, estrela da saga 007.



Os números de negócio foram avançados esta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian.

Ao abrigo deste acordo, Michael Wilson e Barbara Broccoli continuarão como coproprietários da James Bond IP, ao passo que a Amazon MGM passará a ter completa liberdade criativa sobre os próximos passos da saga 007.

Sem anunciar valores, a Amazon referiu em comunicado que, através dos estúdios MGM, adquiridos em 2022, criaram uma parceria com Wilson e Broccoli “para acolher os direitos de propriedade intelectual de James Bond, ficando todas as partes como coproprietárias do ‘franchise’”.

Michael Wilson refere, em comunicado, que "com a minha carreira de 007 a abranger quase 60 incríveis anos, retiro-me da produção dos filmes de James Bond para me focar em arte e projetos de caridade. Consequentemente, a Barbara e eu concordámos que é tempo para o nosso parceiro de confiança, a Amazon MGM Studios, conduzir James Bond para o futuro".

Barbara Broccoli afirma que dedicou a vida “a manter e a desenvolver o extraordinário legado que foi entregue a mim e ao Michael pelo nosso pai, o produtor Cubby Broccoli".

"Tive a honra de trabalhar de perto com quatro dos atores tremendamente talentosos que interpretaram 007 e com milhares de artistas maravilhosos da indústria. Com a conclusão de ‘No Time to Die’ e a retirada de Michael dos filmes, sinto que é altura de me concentrar nos meus outros projetos”, refere.

Por sua vez, a Amazon lembrou ainda que, desde 2022, aquando da aquisição da MGM, adquiriu também os direitos da distribuição dos filmes de James Bond.

Segundo a Associated Press (AP), o acordo estará finalizado ainda este ano. Pela primeira vez em 50 anos, a família Broccoli deixará de aprovar um filme da saga, sendo esperada uma expansão para lá do cinema.

Desde o começo, os direitos da saga do espião britânico estavam a cargo da Eon Productions, fundada em 1961 por Harry Saltzman e pelo produtor Albert Broccoly, pai de Barbara Broccoli. Nos anos 1990, Albert “Cubby” Broccoli cedeu os direitos de 007 à sua filha e ao seu enteado Michael Wilson.

Criado para o universo literário em 1953 pelo escritor britânico Ian Fleming, James Bond tornou-se uma das figuras mais conhecidas do cinema. A sua saga, contada ao longo de 25 filmes, foi protagonizada por grandes atores como Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

A mais recente série de filmes, com Daniel Craig a interpretar o espião, encerrou em 2021 com “007: Sem Tempo Para Morrer”, em que a personagem morre. O sucessor está por decidir.