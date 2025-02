O que escrevia Amy Winehouse nos seus livros? Lello expõe biblioteca da cantora

Em conversa com a Renascença , a administradora da livraria, Aurora Pedro Pinto, explicou o que levou a Lello a comprar este espólio quando descobriram que "a biblioteca pessoal da Amy Winehouse" estava à venda. "Suscitou logo bastante interesse", admitiu, especialmente porque perceberam que "havia ali uma relação" direta com a cantora. "Todo o espólio literário revela aquele lado também desassossegado e inquieto que conhecemos dela".

“Houve um livro que ela leu numa fase final, que é muito importante da geração 'beat' - o 'Howl', do Allen Ginsberg - em que se percebe que ela já estava a tentar trabalhar em algum novo álbum”, garante. “Logo no início do poema ela anota na margem uma expressão e procura rimas para tentar criar uma canção. Na última palavra está 'divorce' e isto foi pouco antes dela se divorciar do marido, Blake Fielder.”

Na apresentação do espólio participou também a banda original da cantora. Durante o evento, os músicos que acompanharam a britânica em concerto responderam a perguntas e tocaram canções como "Rehab", "Back to Black" ou "Love is Losing Game".