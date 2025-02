Conheça os dez melhores vinhos portugueses de 2024

Vinhos do Douro, Alentejo e de Setúbal venceram a edição de 2024 do Top 10 Vinhos Portugueses, tendo arrebatado as pontuações mais elevadas nas categorias tinto, branco, rosé e fortificado, respetivamente, foi anunciado esta sexta-feira.

A Domingos Alves de Sousa Reserva Pessoal 2015 (tinto do Douro, elaborado por Domingos Alves de Sousa com enologia de Tiago Alves de Sousa), Pai Chão Grande Reserva 2022 (branco alentejano elaborado pela Adega Mayor com enologia de Carlos Rodrigues), Costa Boal Homenagem by António Boal Reserva 2023 (rosé do Douro da Costa Boal Family Estates com enologia de Paulo Nunes) e José Maria da Fonseca Moscatel de Setúbal Superior 1924 (Moscatel de Setúbal da José Maria da Fonseca com enologia de Domingos Soares Franco) foram os vinhos distinguidos, lê-se no comunicado da Essência do Vinho.

O anúncio e entrega de prémios aos vencedores decorreu esta sexta-feira na Feitoria Inglesa, no Porto.

Em avaliação estiveram 65 amostras, obtidas a partir de uma pré-seleção realizada pela Revista de Vinhos, tendo em consideração os vinhos que os provadores consideraram terem sido os mais entusiasmantes de 2024, assinala a nota de imprensa.

Em prova cega, sem conhecimento prévio dos vinhos, o júri do "TOP 10" reuniu meia centena de provadores - jornalistas, críticos, "sommeliers" e importadores - de um total de 14 nacionalidades: Brasil, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Lituânia, México, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Suíça, Ucrânia e Portugal, acrescenta o comunicado.

Citado pela nota de imprensa, o fundador da Essência Company, Nuno Guedes Vaz Pires destacou que "a vinda a Portugal de um painel de personalidades de referência no setor do vinho é um investimento essencial para a projeção do país".

"Mais do que jurados no Top 10 Vinhos Portugueses, estes especialistas têm a oportunidade de explorar diferentes regiões, participar noutras provas e interagir diretamente com produtores e enólogos. Este contacto direto gera um impacto valioso e duradouro, com benefícios evidentes para o setor", disse.

Nos vinhos tintos o mais bem pontuado foi o Domingos Alves de Sousa Reserva Pessoal 2015, do Douro, seguido do Casa da Passarella Villa Oliveira Vinha Centenária Pai d´Aviz 2018 (Dão) e Casa da Atela Anabela Grande Reserva 2019 (Tejo), enquanto nos brancos a preferência recaiu no Pai Chão Grande Reserva 2022 (Regional Alentejano), seguido do Quinta de San Michel A Névoa de Janas 2020 (Regional Lisboa) e pelo Crosta Calcária dos Profetas 2023 (DOP Madeirense).

O vinho Rosé eleito foi o Costa Boal Homenagem by António Boal Reserva 2023 (Douro) e nos fortificados venceu o José Maria da Fonseca Moscatel de Setúbal Superior 1924 (Moscatel de Setúbal), seguido do Barbeito O Americano Malvasia 50 Anos (Vinho Madeira) e do Menin Porto Branco 50 Anos (Vinho do Porto).