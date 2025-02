​Influencer Tiago Grila confessa atropelamento e é apanhado pela PSP

O influencer Tiago Grila está a ser investigado por um atropelamento ocorrido há um ano na Amadora que confessou durante uma entrevista num canal do YouTube.

Segundo a SIC, o atropelamento aconteceu a 17 de janeiro do ano passado, pouco depois das 20h, na Avenida D. José I, na Amadora. Uma mulher estava a atravessar a rua numa passadeira com semáforos e, quando iniciava a travessia após ver o sinal verde, foi atropelada.

O canal televisivo refere que a vítima perdeu os sentidos com o embate, tendo sofrido fraturas de dois dentes, do braço esquerdo e um traumatismo craniano que necessitou de oito pontos, além de vários hematomas na face e no corpo.