Mariana é cega, toca piano, anda de bicicleta e sorri à procura da normalidade

Anda de bicicleta, "skate" e trotinete, pratica surf, toca piano, sorri muito, gosta de contar anedotas, quer ser cantora: Mariana tem 11 anos, é cega e "faz tudo", porque a família sempre quis olhar a deficiência "com normalidade".

"Temos de encarar a cegueira de forma natural. É só uma deficiência. Só não vê. De resto, pode fazer tudo - tem cabeça, tem cérebro, pode pensar. Nunca pensámos que não ia andar de bicicleta porque é cega. Aos 2, 3 anos, já andava na bicicleta sem pedais do irmão. Corria, andava por todo o lado. Anda de bicicleta, trotinete, "skate", faz "surf" adaptado. Se ela gosta e quer experimentar... Até ténis às vezes quer experimentar. E a gente põe-lhe uma raquete na mão. Nada como pô-la em contacto com as coisas e testar", descreve a mãe, no Porto, em declarações à Lusa.

Marta Peixoto deixou o emprego para acompanhar a filha, aprendeu braille para a apoiar com os trabalhos de casa, transcreveu para braille livros que não havia (Branca de Neve, por exemplo), delimitou os planetas de um globo terrestre com tinta de relevo para a filha os sentir, há um ano contratou uma professora de musicografia para a aluna do ensino articulado de música aprender a ler as pautas em braille, o sistema de escrita táctil que em 2025 cumpre 200 anos.

"Sei braille, mas não percebo de música. No ensino articulado, os professores não sabem musicografia. Consegui, por sorte, o contacto de uma pessoa licenciada em Música, cega, que veio viver para o Porto. São dificuldades que vamos ultrapassando. Dá trabalho. Temos de andar sempre atrás dos direitos dela, do que é bom para se desenvolver. Vais seguindo o instinto. Não me permite ter um emprego, mas foi uma opção nossa", esclarece.

Com a partitura em braille à frente, Mariana toca uma música de Czerny, e depois a "música preferida" - March op.69, de Shostakovich -, passa para as teclas pesadas da máquina de braille, que domina como as do computador portátil, lê em voz alta Tom Sawyer de Mark Twain e mostra o boneco do Harry Potter que a mãe comprou para ela tocar e sentir a personagem dos livros.

O surf é, "definitivamente", a atividade preferida, porque "é uma aventura e tanto" e ela gosta de "coisas radicais".

"Cada desafio é complicado, mas tento várias vezes. Este verão já me consegui pôr de pé na prancha - foi o máximo! O professor está ao lado a explicar tudito: assim é fácil", recorda.