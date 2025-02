Já há seis músicas para lutarem pelo primeiro lugar no Festival da Canção

Seis temas foram escolhidos este sábado na primeira semifinal do Festival da Canção 2025, de entre 10 canções candidatas à final, em 8 de março, com a vencedora a representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, na Suíça.

As primeiras cinco canções escolhidas nesta semifinal são "Calafrio" (Jéssica Pina), "Tristeza" (Josh), "A minha casa" (Marco Rodrigues), "Ninguém" (Bluay) e "Eu sei que o amor" (Margarida Campelo), através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída por um júri profissional e a outra metade pelo público).

A sexta canção, "Adamastor" (Peculiar), foi escolhida apenas pela votação do público.

Na semifinal, competiram os primeiros 10 dos 20 temas que este ano disputam o concurso.

Além dos seis temas escolhidos, apresentaram-se ainda aos jurados e ao público as canções "Ai Senhor!" (autoria e interpretação de Xico Gaiato), "Voltas" (autoria de Tiago Sampaio/interpretação de Rita Sampaio), "Sobre Nós" (Du Nothin) e "Lisboa" (Capital da Bulgária). .

Na segunda semifinal, marcada para 1 de março, competem outras 10 canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes seis canções que disputarão a final.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

Este ano, à semelhança de anos anteriores, as duas semifinais e a final acontecem nos estúdios na RTP em Lisboa e são emitidas em direto na RTP1, RTP África, RTP Internacional e RTP Play.

O tema vencedor irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado. As semifinais vão acontecer em 13 e 15 de maio de 2025, enquanto a final decorre no dia 17 de maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema "The Code", interpretado por Nemo. A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção "Grito".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.