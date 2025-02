"Paradise" deu a Julianne Nicholson uma das personagens mais complexas da carreira

Nesta série, criada por Dan Fogelman ("This is Us"), Nicholson reencontra James Marsden, com quem trabalhou na série "Ally McBeal" (1997-2002). Aqui, Marsden dá corpo ao presidente Cal Bradford, que é assassinado em circunstâncias misteriosas.

"O que adorei nos nossos personagens é que eles já se conhecem há muito tempo mas não muito bem, porque foi com o pai de Carl que a Sinatra originalmente teve uma relação", explicou a atriz.

Nicholson também salientou o prazer de contracenar com Sterling K. Brown, que protagoniza a série no papel do agente do Serviço Secreto Xavier Collins que está encarregado de proteger o presidente.

É entre Sinatra e Collins que se dão algumas das cenas mais dramáticas da série, nos episódios seis e sete, com um "jogo de gato e rato" que eleva uma intriga já bastante desconcertante, pelas reviravoltas constantes que Fogelman deu à história.

Esse foi um dos aspetos mais sedutores do projeto: quando leu os argumentos dos primeiros quatro episódios, Julianne Nicholson ficou surpreendida mas convencida.

"Não sei como, mas acreditei em cada reviravolta. Em todas as vezes senti o tapete a ser puxado mas de forma credível", salientou. "Pensei que era um mundo fascinante para explorar".

"Senti que era um mundo maior, apesar de estarmos numa gruta"



Embora tenha muita experiência em dramas que exploram crimes e grandes revelações, Julianne Nicholson explicou que filmar esta série foi completamente diferente. "Senti que era um mundo maior, apesar de estarmos numa gruta", disse. ""Mare of Easttown" pareceu mais íntimo e "Intenções Criminosas" mais agarrado a uma fórmula, em que sabíamos onde íamos chegar".

Em "Paradise" é tudo imprevisível, com grandes mudanças, mais riscos e ainda maiores revelações. "É muito divertido surpreender as audiências, que estão cada vez mais sofisticadas e sempre um passo à frente da história", descreveu. "Por isso, é muito bom conseguir puxar-lhes o tapete".

A atriz está a receber bom "feedback" pelo seu desempenho, notando que a maioria das pessoas não gosta de Sinatra e alguns na sua família confessaram que ela agora lhes mete medo.

Ainda antes do grande final da série, onde a autoria do assassinato do presidente será revelada, a Disney anunciou a renovação de "Paradise" para uma segunda temporada, salientando o seu sucesso desde a estreia no final de janeiro.

Para Nicholson, é uma série de puro entretenimento, que leva a audiência numa jornada imprevisível e lhes dá a grande revelação no final. "É mesmo muito satisfatório", garantiu.

Os novos episódios saem às terças-feiras na plataforma de "streaming" Disney+.