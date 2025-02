Morreu o maestro português Fernando Eldoro

O maestro português Fernando Eldoro, 84 anos, que dirigiu, entre outras, a Orquestra Gulbenkian, morreu no passado domingo em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Fundação Calouste Gulbenkian.

Natural de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, onde nasceu em 1940, Fernando Eldoro iniciou a formação artística na Academia de Música e Belas Artes do Funchal e prosseguiu-a no Conservatório Nacional, em Lisboa, onde, em 1968, se diplomou nos cursos superiores de Violino, Canto e Composição, tendo tido, entre os seus mestres, o compositor Jorge Croner de Vasconcelos.

Aperfeiçoou os estudos de violino com Sándor Végh e Margit Spirk, de composição com Jean Françaix, e estudou direção coral com os maestros Michel Corboz, em Lisboa, e com Kurt Prestel, em Salzburgo, na Áustria.

Na década de 1970 desenvolveu atividade como compositor, optando posteriormente pela direção de orquestra.

Como bolseiro da Fundação Gulbenkian, entre 1975 e 1982, estudou direção de orquestra com Jean-Sébastien Béreau, Michel Tabachnick e John Nelson, e frequentou cursos orientados por Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Riccardo Muti e Carlo Maria Giulini.

Além da Orquestra Gulbenkian, Eldoro dirigiu, entre outras, a Orquestra Metropolitana, a Clássica do Porto, a Régie Cooperativa Sinfonia, a Clássica da Madeira, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Sinfónica do Porto, a Sinfónica da ORTF, a Filarmónica da Lorena Metz, a Orquestra da Ópera de Lille e as orquestras de Avignon, Bordéus e Arhnen, a Orquestra Nacional de Toulouse, a Orquestra da Rádio de Basileia e a Orquestra da Rádio de Sófia, a Kent County Orchestra e a Orquestra Nacional de Detmold.

Desde 1974 era o diretor do Festival de Música em Guyenne, em França, e colaborava, desde 1986, com a Junges Philharmonisches Orchester Nordrhein Westfalen, da Alemanha.

Fernando Eldoro orientou vários estágios tanto em Portugal como no estrangeiro. Foi maestro titular da Orquestra das Beiras e lecionou, entre 1982 e 1985, as disciplinas de Direção Coral e Direção Orquestral, na Universidade Nova de Lisboa. No Conservatório Nacional de Música foi professor titular das classes de Conjunto e na Escola Superior de Música de Lisboa dirigiu a classe de Música de Câmara.

Ao longo da sua carreira, "destacou-se pela excelência da sua direção musical e pela dedicação à música", afirma o Conservatório -- Escola das Artes da Madeira, numa nota de pesar.

"O seu legado perdurará na história da música e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de aprender e trabalhar com ele", lê-se na mesma nota.

O velório do maestro realiza-se na terça-feira, as partir das 18h00, na Igreja da Sagrada Família do Calhariz de Benfica, em Lisboa, de acordo com a funerária Servilusa.

As exéquias são realizadas na quarta-feira, com a celebração, às 14h00, da missa de corpo presente, seguindo o funeral, às 14h45, para o cemitério de Benfica.