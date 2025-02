Morreu Roberta Flack, autora de "Killing Me Softly With His Song"

Morreu esta segunda-feira a cantora de R&B Roberta Flack, que ganhou protagonismo nos anos 70 com êxitos como "Killing Me Softly With His Song", "Where Is the Love" ou "The First Time Ever I Saw Your Face".

Segundo avança a revista Variety, citando um comunicado, Flack morreu esta segunda-feira, "em paz e rodeada da sua família".

Uma causa para a morte não foi avançada pela representação da artista, mas sabia-se que a cantora norte-americana sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica, entre outras doenças, pelo menos desde 2022.