Artistas lançam álbum silencioso para protestar contra inteligência artificial

Mais de mil músicos lançaram um álbum silencioso esta terça-feira para protestar contra a regulamentação que o governo do Reino Unido planeia implementar e que pode facilitar o uso de inteligência artifcial (IA).

Artistas como Annie Lennox, Damon Albarn ("Blur" e "Gorillaz") e Kate Bush juntaram-se para mostrarem-se contra legislação que pode permitir que programas de IA usem músicas disponíveis na Internet para os seus códigos, a não ser que os autores se manifestem contra.

"Na música do futuro, as nossas vozes deixarão de ser ouvidas?", questiona Kate Bush, numa curta declaração, citada pela BBC.

Servindo, no fundo, de manifesto, também subscrito por Billy Ocean, The Clash, Mistery Jets, Jamiroquai e Dan Smith, entre outros, o disco "This What We Want?" ("É Isto O Que Queremos?" em português) pode ser adquirido, apesar do seu silêncio, com todo o seu lucro a ser revertido para a caridade "Help Musicians".

"O governo britânico não pode tornar legal o roubo de música para beneficar empresas de IA", refere a descrição oficial do álbum.