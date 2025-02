Chef Marlene Vieira conquista estrela Michelin

A chef Marlene Vieira, do restaurante Marlene, em Lisboa, conquistou uma estrela Michelin.

Os vencedores dos "Óscares" da gastronomia foram conhecidos esta terça-feira, na Alfândega do Porto.

Na entrega do galardão, Marlene Vieira mostrou-se visivelmente emocionada e agradeceu a "todas as mães cozinheiras".

Oito restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin conseguiram renovar a distinção.

Portugal passa a ter 38 restaurantes com uma estrela Michelin, mais oito em comparação com a edição do ano passado.

Nestes prémios Guia Michelin, não há nenhum restaurante com três estrelas.

[em atualização]