Chef Marlene Vieira conquista estrela Michelin

As chefs Marlene Vieira, do restaurante Marlene, em Lisboa, e Rita Magro, do Blind, no Porto, conquistaram a primeira estrela Michelin.

São primeiras mulheres a receberem esta distinção na segunda edição da gala exclusivamente nacional.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os vencedores dos "Óscares" da gastronomia foram conhecidos numa cerimónia realizada esta terça-feira, na Alfândega do Porto.

Na entrega do galardão, Marlene Vieira mostrou-se visivelmente emocionada e agradeceu a "todas as mães cozinheiras". "O sonho comanda a vida e este é um sonho tornado realidade", salientou.

Rita Magro, que juntamente com o chef Vítor Matos, viu o restaurante Blind conquistar uma estrela Michelin, fala num "longo, duro e sofrido caminho".

A primeira 'chef' portuguesa a receber uma estrela Michelin foi Maria Alice Marto, em 1993, com o restaurante Tia Alice, em Fátima, o que torna as duas 'chef' agora distinguidas as primeiras mulheres a receber esta distinção nos últimos 30 anos.



Portugal passa a ter 38 restaurantes com uma estrela Michelin, mais oito em comparação com a edição do ano passado. Além do Marlene e do Blind, conquistaram uma estrela o Arkhe (Lisboa), Grenache (Lisboa), Oculto (Vila do Conde), Palatial (Braga), Palatial (Braga), Vinha (Vila Nova de Gaia) e YŌSO (Lisboa).

Oito restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin conseguiram renovar a distinção.

Há também um novo restaurante galardoado com uma Estrela Verde, o Encanto do chef José Avillez, que distingue projetos com preocupações ambientais.

Portugal continua sem qualquer restaurante com três estrelas.

Saiba mais no site do Guia Michelin.