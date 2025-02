Fotografia documental. A exposição sobre o aquecimento global na Maia

Pode uma fotografia ajudar a mudar o mundo, a sobressaltar e a despertar consciências? Rui Prata, curador da exposição "Aquecimento Global - mais um alerta", que por estes dias pode ser visitada no Fórum Maia, quer acreditar que sim.

O professor e historiador conversa com a Renascença em frente a algumas fotografias da exposição onde estão representadas duas realidades distintas: o trabalho de laboratório e de investigação daqueles que estudam estas questões e uma montagem de fotografias que exploram a natureza das abelhas e o seu trabalho de harmonia com os diversos elementos.

"Temos uma diversidade de representações que no seu conjunto, olhando para as imagens, lendo os textos, de alguma forma possam contribuir para o melhor comportamento de cada um de nós", acrescenta o curador.

Rui Prata, pela sua "costela de professor e pelo lado pedagógico", gosta de "organizar exposições que, para além de se poder fruir do valor estético das imagens, possam ter um conteúdo de mediação educativa". Por outro lado, apresentar "a diversidade daquilo que é a fotografia, desde a sua apresentação mais tradicional, até outras formas expositivas e criar um diálogo entre os diversos autores".



"Aquecimento Global - mais um alerta" é marcada pela questão social do ambiente e segue o mesmo tema que Rui Prata deu ao festival de fotografia Imago, em Lisboa, que organiza, e que teve o aquecimento global como tema central na edição do ano passado.

O historiador partilha na Renascença que, na construção do festival Imago, que depois levou a esta exposição, teve cerca de 70 projetos diferentes sobre o tema. O resultado final parte de uma seleção que fez daqueles que permitiam "construir um dispositivo de exposição com diversas abordagens".

"Eu fiz uma investigação alargada sobre esta temática, até porque foi o tema do festival que eu organizei o ano passado em Lisboa, onde havia cerca de 25 autores no total. Aqui procurou-se apresentar diferentes problemáticas que estão ligadas às questões do ambiente, no sentido de alertar e sublinhar esta perigosidade que existe para a sobrevivência da humanidade", sublinha.

Rui Prata procurou "representar as diversas situações, desde uma ligação mais científica aos estudos que se fazem, aos laboratórios que existem, aos pontos de observação e de estudo sobre o clima do passado, do presente e aquilo que pode ser no futuro, à questão das polinizações, ao desaparecimento de espécies animais, à fusão dos gelos glaciares".



O curador revela ainda o tema do próximo Imago Lisboa, que continua a trabalhar com matérias sociais, com o nome "Breaking the silence, walking together" (Quebrar o silêncio, caminhar juntos), que visa tratar questões sobre o racismo e a xenofobia.

Está atualmente a trabalhar com duas curadoras internacionais, uma anglo-nigeriana e um turca. Juntos fazem uma investigação de imagens documentais que, "para além de fruir das imagens, se possa discutir com teóricos, com a academia, as questões associadas ao tema", explica.

A exposição "Aquecimento Global - mais um alerta" está aberta ao público até ao dia 23 de março e pode ser visitada no Fórum Maia.