MAAT mostra um artista que acredita na “lentidão” e uma artista vídeo

Rui Moreira pode levar mais “mil horas” a criar um desenho. Os trabalhos que o artista português expõe a partir desta terça-feira no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, revelam um labor minucioso em quadros, na sua maioria, de grandes dimensões.

“Transe” é uma “exposição antológica” que reúne 20 anos de trabalho, indica o artista nascido no Porto. Com a curadoria de João Pinharanda esta é uma exposição que, segundo o artista, se confunde com a sua própria vida.

“Os meus trabalhos sou eu. Não há qualquer diferença entre o meu trabalho e a minha vida. Aliás, porque eu não faço quase mais nada!”, diz Rui Moreira. Na visita de imprensa, este criador confessa que não acredita na “velocidade”, mas sim na “lentidão”.

Perante uma tela pintada em vários tons de tinta-da-china, com um sol em eclipse vermelho, Rui Moreira explica que na, sua opinião, “só na lentidão é que se pode fazer arte”.

“Tudo o que eu faço é contra o nosso tempo, o tempo que vivemos agora, do Tik-Tok e de todas essas acelerações completamente absurdas, é contra a dispersão e a favor da concentração”, refere Rui Moreira, que reclama essa lentidão também do público que irá visitar a exposição.

As 80 obras mostradas revelam três temáticas, indica o curador. João Pinharanda explica que Rui Moreira trabalha sobre “paisagem, figuração e abstração” e que, por vezes, esses temas misturam-se num mesmo trabalho.

Pinharanda explica que o título “Transe” tem a ver com o “corpo que vai para além dele próprio, que se esgota”. Rui Moreira fala também no cansaço que sente depois de entrar numa “espiral” enquanto trabalha.

Pinharanda dá como exemplo as obras de grandes dimensões desenhadas a esferográfica ou a “pincel número 1”, onde Moreira usa normalmente apenas duas cores.

Preto, branco, azul e vermelho são maioritariamente as cores de eleição do trabalho do artista. Nesta primeira exposição antológica, Moreira tem quadros inspirados na arte islâmica que descobriu sobretudo em Marrocos, mas também no cinema, na literatura e em tradições culturais como as dos Caretos de Trás-os-Montes.