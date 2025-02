NASA conclui que asteroide 2024 YR4 não constituirá uma ameaça para a Terra

A NASA concluiu esta segunda-feira que o asteroide 2024 YR4 não representará uma "ameaça significativa" para a Terra em 2032 e nos anos seguintes, depois de os últimos cálculos terem reduzido para 0,004% a probabilidade de impacto.

"A probabilidade de impacto do asteroide 2024 YR4 baixou para 0,004%. Espera-se que passe em segurança pela Terra em 2032", afirmou hoje a agência espacial norte-americana na sua conta X.

Em comunicado, a NASA explicou que as novas observações do asteroide permitiram aos especialistas do seu Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) calcular modelos mais precisos da sua trajetória e verificar que não tem um "potencial significativo" de impacto com a Terra no próximo século.

"As últimas observações reduziram ainda mais a incerteza da sua futura trajetória, e o leque de possíveis localizações onde o asteroide poderia estar a 22 de dezembro de 2032 afastou-se ainda mais da Terra", diz a nota.

Também a Agência Espacial Europeia (ESA) desceu a probabilidade de impacto para 0,002%.

No entanto, a agência continuou a aumentar a probabilidade de um impacto na Lua nesse dia específico de 2032 para 1,7%, o que continua a ser "muito baixa".

A NASA adiantou que vai continuar a observar o asteroide, entre outras coisas para obter informações sobre o seu tamanho para fins científicos.

"Embora este asteroide já não apresente um risco de impacto significativo para a Terra, o 2024 YR4 constituiu uma oportunidade inestimável para os especialistas da NASA e das instituições parceiras testarem a ciência da defesa planetária e os processos de notificação", afirma.

Descoberto no final de 2024 e chamado 2024 YR4, estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 100 metros de largura e que esteja atualmente localizado a 43 milhões de quilómetros de distância.