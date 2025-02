Olhe para cima. Vão estar visíveis sete planetas esta sexta-feira

Na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, vai ser possível observar um alinhamento de sete planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno e Neptuno vão estar visíveis a olho nu.

Mas o que causa este fenómeno? Ele é o resultado da combinação das diferentes órbitas dos planetas do nosso sistema solar, quer pela sua distância ao sol, quer pela velocidade com que se movem.

Os planetas do sistema solar orbitam a diferentes distâncias e velocidades. Ora, Mercúrio completa a órbita em 88 dias, o equivalente a um ano, enquanto que Neptuno demora 60190 dias a completar uma única órbita - 165 anos de tempo na Terra. Esta variação faz com que o alinhamento de vários planetas seja um fenómeno raro e especial para todos os que gostam de observar corpos celestes.

José Augusto Matos, astrónomo da Associação de Física da Universidade de Aveiro, explica à Renascença que este fenómeno "não tem qualquer relevância, em termos de ciência".

"Em termos de estudo científico, nós podemos estudar os planetas quando queremos e não é por estarem à mesma hora no céu que vamos dedicar mais atenção aos planetas, no fundo. É mais um fenómeno para nós, aqui da Terra, observadores terrestres, podermos apreciar no céu", diz.

Ao olhar para o céu noturno, não espere ver sete pontos brilhantes alinhados. Não é assim que funciona. José Augusto esclarece: "Eles vão estar na mesma região do céu, ou seja, ao início da noite, por volta das sete, oito da noite, olharmos para o céu, vemos que eles estão visíveis, ao mesmo tempo, no céu. Mas não estão todos juntos, no mesmo conjunto. Mercúrio e Saturno estão os dois muito próximos um do outro, junto ao horizonte a poente, a oeste, mas Vênus, Júpiter e Marte estão mais separados. Não é propriamente um alinhamento."

"As pessoas que quiserem observar, e se tiverem até uma aplicação para o telemóvel que lhes possa dizer em que sítio do céu estão os planetas, vão, de facto, reparar que Marte, Júpiter e Vênus são aqueles que são mais evidentes, são mais brilhantes no firmamento. Os outros dois, Mercúrio e Saturno, passam mais despercebidos", explica o astrónomo.

Quanto a mitos e teorias associadas a este tipo de fenómenos, José Augusto esclarece que este fenómeno não terá qualquer influência na Terra. "Estamos a falar de planetas que estão extremamente longe. O caso de Saturno está a 1.400 milhões de quilómetros da Terra. Júpiter também está a centenas de milhões de quilómetros da Terra. Aqui, os mais próximos são Marte e Vênus, mas também estão distantes e, portanto, em termos de influência gravitacional sobre a Terra, praticamente não tem uma influência relevante sobre o nosso planeta", diz.

Acrescenta ainda: "O Sol tem um papel importante em termos das marés e a Lua também, porque está aqui perto de nós. São astros que estão no céu que, ou devido à proximidade ou devido ao tamanho, no caso do Sol, têm, de facto, uma influência gravitacional sobre as marés e que podemos calcular isso e saber que influência é essa. No caso de planetas, não. As pessoas podem estar descansadas, que eles não vão fazer nada aqui ao nosso planeta."