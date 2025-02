Plutonio e Lukas Graham confirmados na Queima das Fitas do Porto 2025

O rapper luso-moçambicano Plutonio e a banda dinamarquesa Lukas Graham são os primeiros nomes confirmados para atuar na Queima das Fitas do Porto 2025, evento que se realiza entre 3 e 10 de maio, foi anunciado nesta terça-feira.

Plutonio sobe ao palco do Queimódromo da Queima das Fitas do Porto no dia 8 de maio para apresentar o seu disco mais recente, intitulado "Carta de Alforria", e no dia seguinte, 9 de maio, atua a banda dinamarquesa Lukas Graham, segundo divulgou à Lusa, em comunicado, a Federação Académica do Porto (FAP).

"Estas são as duas primeiras confirmações para a edição de 2025 da Queima das Fitas do Porto, o maior evento da FAP, onde durante uma semana se vive a tradição académica da cidade, com música, entretenimento e muitas surpresas", lê-se no comunicado.

Com cinco álbuns editados, Plutónio (nome artístico de João Ricardo Azevedo Colaço) traz "Carta de Alforria" à Queima das Fitas do Porto e deverá apresentar ao público os temas "Interestelar" e "Déjà Vu", distinguidos com Platina e Ouro, respetivamente.

A banda dinamarquesa Lukas Graham, conhecida internacionalmente pelo sucesso "7 Years", que esteve no 1.º lugar do top em mais de 15 países, vai partilhar no dia 9 de maio temas como "Love Someone", "Mama Said" e "You"re Not There", bem como temas do seu álbum "4 (The Pink Album)", indica a FAP.

Os bilhetes para a Queima das Fitas estão disponíveis "online" a partir desta terça-feira.

A edição deste ano da Queima das Fitas, iniciativa com mais de 100 anos de história, vai ter reforçadas "as políticas ambientais", bem como vai "alargar a oferta de bilhetes a um maior número de estudantes carenciados".

A Queima das Fitas é organizada pela FAP, criada em 1989 enquanto entidade agregadora do movimento estudantil do Porto.

As noites da Queima decorrem no Queimódromo, que conta com aproximadamente uma área aberta de 45.000 metros quadrados.