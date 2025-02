Podcasts. Renascença é líder absoluta em downloads e ouvintes

A Renascença é a marca líder absoluta do mercado em downloads de podcasts em Portugal. O "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, tem quase 2,7 milhões de downloads e uma média de 216 mil ouvintes semanais, tendo os dados sido divulgados esta terça-feira pela Marktest.

O podcast da Renascença, emitido diariamente às 08h15 no programa “As Três da Manhã”, lidera de forma destacada com mais do dobro dos ouvintes e downloads do que o segundo classificado, “O Homem que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial, e mais do triplo dos downloads do podcast “Contas Poupanças”, da SIC.

O ranking de podcasts, divulgado esta terça-feira pela Marktest, contempla mais dois indicadores: o ranking de “publishers” e ranking de marcas.

Além do ranking individual de podcasts, a Renascença lidera ainda, este último indicador - o ranking de marcas - com 3,1 milhões de downloads, seguido do Observador com 2,7 milhões e a Rádio Comercial com dois milhões.

Já no ranking de "publishers", a Renascença surge em segundo lugar. A "Impresa" lidera, enquanto "Observador" e "Bauer Media" encontram-se em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Citada pela Marktest, a administradora da Intervoz - do Grupo Renascença Multimédia -, Renata Silva, aponta que as "métricas consistentes são essenciais para que o universo de podcasts evolua, beneficiando criadores, anunciantes e ouvintes".

Na plataforma Spotify, o podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" é o podcast mais ouvido há quatro anos consecutivos.

O ranking de podcasts publicado esta terça-feira, o "Pod_Scope", é um novo serviço da Marktest que vai auditar o ranking de podcasts produzidos em Portugal. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em janeiro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença: