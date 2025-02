Ana Pinho Vargas fotografa o “Silêncio” das partituras do pai António Pinho Vargas

Eles ajudaram-me muito a conseguir entrar naquele espaço e naquele mundo. Eu estava a entrar no espaço pessoal do meu pai, e a começar também a sentir coisas com o trabalho.

Como é que foi esse mergulho no espólio? O pai deixou? Como é que foi entrar nesse espólio do António Pinho Vargas?

Queria pegar no objeto e torná-lo algo novo, com outro significado.

O título “Silêncio” foi mesmo uma ideia para contradizer o trabalho em si, ou seja, as fotografias têm o trabalho artístico do meu pai, que é compositor e músico, esse lado da música e das partituras, do objeto físico em si. A contradição entre o silêncio e a música não está presente na fotografia, porque não tem som propriamente, mas a música em si tem música e a fotografia em si tem música.

A exposição “Silêncio” diz ter uma “banda sonora de uma vida e de uma infância muito feliz, rodeada de música de diversos tipos”. Pode parecer contraditório. Mas para a artista não é. As suas imagens têm música dentro, porque retratam o acervo musical do seu pai, António Pinho Vargas.

Diz que a fotografia para si tem música. Ana Pinho Vargas é fotógrafa e assina a exposição “Silêncio” patente no Centro de Arte de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, até 22 de março.

Às vezes estou em casa e vou para o piano do meu pai e toco as músicas dele.

O título “Silêncio”, quando fiz este trabalho, foi muito em busca de como é que eu podia ver esta fotografia musicalmente. O que é que eu sentia com as minhas fotografias? E eu sentia sempre um silêncio delicado.

O que é que lhe interessa fotografar? Consegue perceber qual é o seu campo de trabalho?

Neste momento, estou a fotografar analógico. Gosto imenso. Aqui no Porto e em Gaia, gosto de passear e fotografar tudo que me capta o olhar

Mas continuo com o meu trabalho artístico à parte, que é o trabalho de fotografia da música, da ligação com a música. No mestrado fiz outro trabalho, que é uma continuação do “Silêncio” que se chama “O Diário”.

Fiz um livro com fotografias, mas também tinha todo o tipo de pensamentos, esboços, coisas que eu sentia ao fotografar.

Acha que o facto de ter formação musical e de ter toda esta herança musical familiar ajuda a ser uma fotógrafa da música?

Sem dúvida. Ajudou muito no meu processo e na minha descoberta de o que é que eu queria ser.

Mas acha que afina o olhar como fotógrafa o facto de ter formação musical?

Sim, claramente, mas não só.

O facto de tocar piano e instrumentos, conseguir ler música e estar rodeada de música, tudo isso influencia o meu trabalho artístico.

E também a ligação emocional com a música em si, especificamente com o trabalho dos meus pais. Acho que, inevitavelmente, está relacionado com todo o meu projeto artístico.

A seguir esta exposição, o que é que se seguirá? Em que é que poderá vir a trabalhar?

Vou ter um projeto em que vou relacionar música com dança. Vou ter uma exposição em maio, no Corpus Christi. Trabalho com a Portingaloise, que é uma associação cultural de danças antigas. Assisto a ensaios, desenho, pinto e fotografo.

E também vou expor o trabalho de “O Diário” na Argentina, agora em março, em Buenos Aires.

Fico, de certa forma, contente com o que estou a conseguir individualmente. Tendo a influência que tenho, dos meus pais, como é óbvio, mas estar a conseguir criar o meu caminho individual é muito importante.

A música ficou para trás ou vai estar sempre ao pé do piano mesmo, ou de um cravo?

A música vai estar sempre presente. Mesmo a fotografia não tem som, mas para mim tem.

Que banda sonora que tem a exposição “Silêncio”?

Tem uma banda sonora de uma vida e de uma infância muito feliz, rodeada de música de diversos tipos.

Não só do meu pai, mas também da minha mãe, uma das cravistas portuguesas mais conhecidas. E do meu irmão também, que é contrabaixista.

Tudo influencia o meu espaço artístico e o que faço a partir dele.

Que banda sonora que teria esta nossa conversa?

Acho que poderia ser o “Tom Waits” [de António Pinho Vargas]. Não sei se concorda comigo, mas poderia muito bem ser [risos].