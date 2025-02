Ator Gene Hackman e a mulher encontrados mortos em casa

Gene Hackman e a mulher foram encontrados mortos em casa pelas autoridades norte-americanas.

De acordo com a Sky News, não há suspeitas de qualquer ato criminal na morte do ator de 95 anos, da mulher e ainda do cão, que também foi encontrado morto.

A sua mulher Betsy Arakawa, tinha 63 anos e era pianista.

Gene Hackman venceu dois Óscares ao longo da carreira - um de Melhor Ator por "Os Incorruptíveis Contra a Droga", em 1971, e um de Melhor Ator Secundário por "Imperdoável", em 1992.

Foi, igualmente, nomeado pela sua prestação em filmes como "Bonnie e Clyde", "Choque de Gerações" e "Mississipi em chamas".

Ao longo da carreira somou, ainda, dois BAFTA e quatro Globos de Ouro.



O ator também marcou uma geração de fãs de Super-Homem, interpretando o vilão Lex Luthor em três filmes, durante as décadas de 70 e 80.