Sérgio Godinho é o homenageado da Feira do Livro do Porto de 2025

O cantor português Sérgio Godinho vai ser homenageado na edição de 2025 da Feira do Livro do Porto, que celebra o seu trabalho nas áreas da cultura, da literatura e da arte. A 12.ª edição do evento vai decorrer entre 22 de agosto e 7 de setembro, de novo nos Jardins do Palácio de Cristal.

Numa cerimónia ocorrida na Casa do Roseiral, nesta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, na presença do comissário do evento, Francisco José Viegas, e de Sérgio Godinho, anunciou a decisão de distinguir o autor de “O Primeiro Dia”.