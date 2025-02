Gene Hackman. Uma vida no grande ecrã em seis filmes

Hackman demonstrou a sua versatilidade ao interpretar Lex Luthor, o arqui-inimigo do Super-Homem, num dos primeiros grandes blockbusters de super-heróis. Contracenando com Christopher Reeve, Margot Kidder e Marlon Brando, o ator norte-americano trouxe ao vilão uma mistura de inteligência maquiavélica e humor sarcástico.

Sob a direção de Clint Eastwood, Hackman assume o papel de Little Bill Daggett, um xerife implacável e moralmente ambíguo que governa a sua cidade com mão de ferro. O filme, um western, desconstrói o mito do herói do Velho Oeste. Hackman ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo papel.

"Os Tenenbaums – Uma Comédia Genial" ("The Royal Tenenbaums", 2001)