Microsoft fecha o Skype e convida utilizadores para o Teams

O Skype, serviço telefónico e de vídeo através da Internet, vai ser encerrado a partir de maio. Nos anos 2000, chegou a ser o meio mais utilizado para as pessoas comunicarem de forma gratuita. O encerramento ocorre 14 anos após a compra do serviço pela Microsoft, por mais de 8 mil milhões de euros.

Numa publicação do site da Microsoft, a empresa refere que o encerramento da plataforma vai permitir focar-se mais em desenvolvimentos na plataforma Microsoft Teams.

“Com o Teams, os utilizadores têm acesso a muitas das funcionalidades essenciais que têm no Skype, como chamadas de um-para-um e chamadas em grupo, mensagens e partilha de ficheiros. Além disso, oferece funções adicionais como organizar reuniões, gerir calendários e criar e juntar-se a comunidades de forma gratuita”, refere a tecnológica.

Segundo a Microsoft, nos últimos dois anos tem-se verificado um aumento do uso do Teams como plataforma de trabalho, com um crescimento quatro vezes maior dos minutos gastos em reuniões na plataforma.

Para quem utiliza o Skype, a tecnológica norte-americana está a oferecer a possibilidade de mudança para o Teams de forma gratuita nos próximos dias, em qualquer dispositivo.

A partir desta sexta-feira, mudança ocorre para quem faz parte do programa Insider do Teams e do Skype. Para quem não quiser mudar para a aplicação da Microsoft, a empresa permite ao utilizador fazer a exportação dos seus dados, incluindo conversas, contactos, e histórico de chamadas.

A Microsoft refere, também, não estar a oferecer mais as funções pagas do Skype, incluindo subscrições que permitem fazer chamadas domésticas e internacionais.

A popularidade do Skype diminuiu nos últimos anos, apesar da pandemia que trouxe para a ribalta produtos concorrentes como o Zoom e o Google Meet. Nos últimos 15 anos debateu-se também com a concorrência do FaceTime e do WhatsApp. A par da concorrência, a Microsoft aumentou o investimento no Teams, que passará a ser o seu foco por oferecer os mesmos serviços.

Com origem em 2003 na Estónia, o Skype tornou-se rapidamente no meio principal de fazer chamadas gratuitas, numa época em que chamadas tradicionais eram caras. O aumento da popularidade do serviço levou a que o eBay o comprasse em 2005 por 2 mil milhões de dólares. Em 2011, a Microsoft comprou o Skype após a venda da participação de 65% do eBay na empresa a um grupo de investidores em 2009.