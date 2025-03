​Gene Hackman não morreu por envenenamento com monóxido de carbono

Os resultados preliminares da autópsia aos corpos de Gene Hackman e da sua mulher, Betsy, não determinaram a forma como morreram na sua casa, mas excluíram a hipótese de terem morrido por envenenamento com monóxido de carbono.

O estado dos corpos encontrados na quarta-feira indicava que as mortes ocorreram pelo menos vários dias antes. Não foram, contudo, detetadas fugas de gás dentro ou à volta da casa.



Numa conferência de imprensa, o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, disse que o exame inicial efetuado pelo médico legista não revelou qualquer sinal de monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro produzido por aparelhos de cozinha e outros artigos que queimam combustível.

Mendoza disse ainda que um exame ao pacemaker de Hackman, de 95 anos, revelou que este deixou de funcionar a 17 de fevereiro, o que significa que pode ter morrido nove dias antes.

O corpo de Hackman foi encontrado numa entrada, enquanto o corpo da sua mulher, Betsy Arakawa, 65 anos, estava numa casa de banho.

O corpo estava de lado com um aquecedor perto da sua cabeça. Os investigadores admitiram que o aquecedor possa ter sido puxado para baixo quando Betsy caiu. Havia também um frasco aberto de medicamentos e comprimidos espalhados numa bancada.

As autoridades que mais tarde revistaram a casa recuperaram medicamentos que tratam a tensão arterial elevada e as dores no peito, medicamentos para a tiroide, Tylenol e registos de testes de diagnóstico médico, segundo os registos do tribunal apresentados na sexta-feira.