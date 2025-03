​Morreu David Johansen, vocalista dos New York Dolls

David Johansen, o carismático vocalista da banda punk-rock e glam norte-americana New York Dolls, morreu aos 75 anos.

“David Johansen faleceu pacificamente em casa, segurando as mãos de sua esposa Mara Hennessey e de sua filha Leah, ao sol, cercado por música e flores.”

A informação da morte do “frontman” dos New York Dolls foi avançada numa mensagem publicada no site criado para angariar fundos para tratamentos médicos de David Johansen.

O vocalista, que se juntou aos New York Dolls em 1971, anunciou no mês passado que estava a lutar contra um cancro e que recentemente tinha sofrido uma fratura.

Os New York Dolls nunca chegaram aos tops nem venderam milhões de discos, mas são considerados umas das influências do movimento punk norte-americano e do glam rock, com o seu som abrasivo e visual arrojado.