Orquestra Bamba Social brinca ao Carnaval 2025 no Super Bock Arena

Machado ainda brinca: “A expectativa está lá no teto! É a terceira edição, as outras foram um festão e eu tenho certeza de que este ano vai ser igual ou ainda vai superar. Cada um que venha com a sua melhor fantasia, porque realmente quem perder essa festa depois vai se arrepender."

“O samba é um cobertor de alma”

Para o músico Pedro Pinheiro, o samba é mais do que um estilo musical, é uma forma de aproximar culturas. “A história também se mescla, Portugal, Brasil, África, então de certa forma está tudo no mesmo rio que desagua no mar, juntar a cultura portuguesa com a brasileira é fácil.”

Denize reforça a importância desse intercâmbio cultural: “Portugal tem cada vez mais brasileiros e encurtar essa ponte entre os dois países através do samba é maravilhoso. Se conseguimos fazer as pessoas se sentirem em casa, a nossa missão está cumprida.”

A mensagem final é clara: quem for ao Super Bock Arena no dia 1 de março pode esperar uma noite inesquecível, pois a Orquestra Bamba Social promete transformar o Carnaval 2025 numa celebração memorável. “Queremos catapultar alegria, energia carnavalesca e deixar o coração do público cheio. O samba é um cobertor de alma,” conclui Pinheiro.