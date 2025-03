Conheça os finalistas do Festival da Canção

Foram conhecidos este sábado os últimos seis finalistas do Festival da Canção 2025.

A grande final está marcada para 8 de março e vai apurar o representante de Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

Na meia-final deste sábado, passaram à derradeira fase seis canções: "Deslocado", interpretada por Napa; "Cotovia", por Diana Vilarinho; "Medo”, de Fernando Daniel; “Apago tudo”, por Bombazine; “Rapsódia da Paz”, de Emmy Curl; e “I wanna destroy you”, da artista Henka.

No dia 22 de fevereiro, na primeira semifinal, foram escolhidos seis temas: “Calafrio” (Jéssica Pina), “Tristeza” (Josh), “A minha casa” (Marco Rodrigues), “Ninguém” (Bluay), “Eu sei que o amor” (Margarida Campelo) - através do sistema de votação habitual – e “Adamastor” (Peculiar), escolhida apenas pela votação do público.

Uma destas canções vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção.



As semifinais estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema “The Code”, interpretado por Nemo.

A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

Lista de finalistas do Festival da Canção

“Calafrio” (Jéssica Pina)