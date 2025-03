"Estamos todos no mesmo barco". O filme do gato preto que valeu o primeiro Óscar à Letónia

"Flow - À Deriva", de Gints Zilbalodis, venceu o Óscar de Melhor Longa-metragem de Animação, o primeiro conquistado por um filme letão, deixando para trás produções como "Divertida Mente 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves".

Na 97.ª edição dos Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que decorreu esta noite em Los Angeles, estavam igualmente nomeados para esta categoria "Memórias de um Caracol" e "Robot Selvagem".

Gints Zilbalodis iniciou o seu discurso agradecendo aos seus "gatos e cães" e recordando de seguida que esta foi a primeira vez que um filme da Letónia foi nomeado para os Óscares. "Estamos todos no mesmo barco", disse Zilbalodis. "Temos de ultrapassar as nossas diferenças e encontrar formas de trabalhar juntos".

"Flow - À Deriva" estava também nomeado para Melhor Filme Internacional.

"In the Shadow of the Cypress", dos iranianos Hossein Molayemi e Shirin Sohani, conquistou o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação. Os realizadores dedicaram o prémio aos que se encontram dentro das fronteiras do seu país.

"Magic Candies", "Wander to Wonder" e "Yuck!" eram as outras "curtas" de animação nomeadas.

O Óscar de Melhor Guarda-Roupa foi para "Wicked", numa categoria em que estavam igualmente nomeados "A Complete Unknown", "Conclave", "Gladiador II" e "Nosferatu".

Paul Tazewell, vencedor do Óscar de Melhor Guarda-Roupa, lembrou que é o primeiro homem negro a conquistar um Óscar nesta categoria. Ruth E. Carter tinha vencido por "Black Panther", em 2023.

"Anora", de Sean Baker, também nomeado para Melhor Filme, venceu o prémio de Melhor Argumento Original, deixando para trás "O Brutalista", escrito por Brady Corbet e Mona Fastvold, "A Verdadeira Dor", por Jesse Eisenberg, "O Atentado de 5 de Setembro", por Moritz Binder e Tim Fehlbaum, e "A Substância", por Coralie Fargeat.

"Conclave" conquistou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, assinado por Peter Straughan. Nomeados estavam também "A Complete Unknown", com argumento de James Mangold e Jay Cocks, "Emilia Pérez", de Jacques Audiard (em colaboração com Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi), "Nickel Boys", de RaMell Ross e Joslyn Barnes, e "Sing Sing", de Clint Bentley e Greg Kwedar.

O Óscar de Melhor Caracterização foi para "A Substância", deixando para trás os outros nomeados: "A Different Man", "Emilia Pérez", "Nosferatu" e "Wicked".

A 97.ª edição dos Prémios da Academia decorreu no Dolby Theatre, em Hollywood, com 52 filmes nomeados em 23 categorias.