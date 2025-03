"No Other Land". Filme sobre ocupação na Palestina vence Óscar de Melhor Documentário

"No Other Land", filme sobre a ocupação de um território da Palestina pelo exército israelita, venceu o Óscar de Melhor Documentário.

Basel Adra, um palestiniano, e Yuval Abraham, um jornalista israelita, são as figuras centrais de um documentário que apela à união dos dois povos e ao fim do conflito que se vive na região do Médio Oriente.

No discurso de vitória, a política da administração de Donald Trump foi criticada e caracterizada como um "bloqueio" aos esforços pela paz.

O documentário israelo-palestiniano não teve distribuidor nos Estados Unidos, tendo sido exibido apenas em cinemas selecionados de todo o país.



A concorrer na mesma categoria estavam "Porcelain War", "Soundtrack to a Coup d’Etat", "Sugarcane" e "Black Box Diaries".