Óscares. A vitória dos "indies" numa noite apolítica (e longa)

Os Óscares (ou o futebol?) são 11 contra 11 e no final ganha o cinema "low cost". Letónia e Brasil, estreantes, e o pequeno "Anora", de orçamento de apenas seis milhões, foram os grandes vencedores da 97.ª edição. Agora, como diria Conan O'Brien, a bola está do lado da Estónia. "Não vou desperdiçar o vosso tempo", garantiu O'Brien, antes de iniciar um número musical com o propósito de desperdiçar tempo. Foi este o filme da gala, que excedeu a duração habitual e coroou o cinema independente em detrimento dos "blockbusters".

A gala abriu com uma sequência de canções interpretadas por Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas de "Wicked" e nomeadas para Melhor Atriz e Melhor Atriz Secundária, respetivamente. Começou com "Somewhere Over the Rainbow", icónica canção de "O Feiticeiro de Oz", a história que inspirou "Wicked" (os livros e depois o musical da Broadway), e terminou com "Defying Gravity", o principal número do musical segundo musical "live action" mais rentável de sempre, que elevou Erivo sobre o palco e lhe rendeu a primeira ovação da noite.

Mas a noite foi de O'Brien, que devolveu o bizarro e o humor às próprias custasao Dolby Theater; e de "Anora", o filme mais premiado, com cinco galardões, incluindo os de Melhor Realizador e Melhor Filme. O reverso da medalha: "Emilia Pérez", que só ganhou duas das 13 estatuetas para que estava nomeado, foi alvo de algumas das graçolas mais incisivas do anfitrião e ainda protagonizou um dos momentos mais inusitados (ou, poderia dizer-se, desconfortáveis) da noite. Vamos à gala em si, contudo. O'Brien começou logo com um vídeo a brincar com o terror corporal de "A Substância", em que ia buscar um sapato ao interior - literalmente - do corpo de Demi Moore e, depois, fez as habituais piadas sobre os filmes nomeados. A principal "vítima" foi "Emilia Pérez", o mais controverso dos filmes a concurso, devido aos estereótipos representados, que não foram nada do agrado do povo do México, e a "tweets" antigos da sua estrela, Karla Sofía Gascón, cuja presença na cerimónia, devido a acusações de racismo e xenofobia, era uma incógnita até uma semana atrás. "'Anora' usa a palavra começada por 'f' 479 vezes. Três vezes mais que o recorde anteriormente estabelecido pelos agentes de Karla Sofía Gascón. 'Tu escreveste o quê?!'" brincou Conan O'Brien, antes de se dirigir à atriz espanhola: "Se 'tweetares' sobre os Óscares, lembra-te que o meu nome é Jimmy Kimmel."

Conan teve tempo para embaraçar toda a gente, em especial os atores. Timothée Chalamet foi um dos principais alvos, a começar pela sua primeira fotografia profissional: uma imagem de um bebé ainda dentro da barriga da mãe. Nesse momento, o anfitrião aproveitou para lhe elogiar o fato amarelo: "Hoje à noite ninguém te atropela." Foi também nesse momento, quando Conan O'Brien apresentava as regras de conduta para a gala, que surgiu uma das novidades da noite: Adam Sandler, escondido no meio do público, de camisola de capuz, calções e sapatilhas. "Ninguém estava a pensar na minha roupa até tu falares disso. Eu não quero saber do que visto, porque sou boa pessoa", protestou o ator cómico, quando acusado de se vestir mal por O'Brien. "Vou-me embora", anunciou Sandler, apesar dos pedidos da audiência para que ficasse. E terminou com mais uma abordagem a um dos perdedores da noite: "Chalameeeet."

E então chegou o primeiro galardão da noite, para Melhor Ator Secundário. O vencedor, sem surpresas, foi Kieran Culkin, de "Uma Dor Verdadeira", que revelou que quase desistira de fazer o filme, devido à congestão do calendário, e contou uma história engraçada com a mulher como protagonista: "Há cerca de um ano, eu estava num palco como este [prémios Emmy] e, muito estúpida e publicamente, disse-lhe que queria um terceiro filho dela, porque ela tinha dito que se eu ganhasse aquele prémio me daria um terceiro filho. Pelos vistos, ela tinha dito aquilo porque achava que eu não ia vencer. Depois da cerimónia, estávamos no parque de estacionamento, ela estava a segurar no Emmy e estávamos a tentar encontrar o carro e ela disse, 'Oh, eu disse mesmo isso, parece que te devo um terceiro filho'. E eu virei-me para ela e respondi, 'Na verdade, quero quatro'. E ela disse: 'Dou-te quatro quando ganhares um Óscar'. Eu estendi a mão, ela apertou-a e eu nunca mais falei disso até este momento. Lembras-te, querida? E tenho só isto para te dizer, amor da minha vida, tu que não tens esperança: sem pressão, amo-te, lamento muito por ter feito isto outra vez e vamos começar a tratar de fazer esses filhos."

A gala prosseguiu com poucos desvios para a política. Houve uma só referência - velada - a Donald Trump, feita por Conan O'Brien, já depois de "Anora", que é sobre uma prostituta que se casa com o filho de um oligarca russo, ter vencido duas estatuetas: "'Anora' está a ter uma boa noite. (...) Suponho que os americanos estão entusiasmados por verem finalmente alguém a fazer frente a um russo poderoso." A cerimónia que não queria perder tempo perdeu pouco com apresentações e momentos cómicos e muito com os intervalos, e ultrapassou a média de duração, com cerca de três horas e 45 minutos. Já se tinham passado 40 minutos quando foi anunciado o segundo prémio - o pequenino e emocionante "Flow" chegou da Letónia para "tirar" a vitória na categoria de Melhor Longa-metragem de Animação a "Divertida-Mente", da Disney/Pixar, e ao outro grande candidato, "Robot Selvagem", da Universal. Conan O'Brien quis ser inclusivo e deu as boas-vindas aos telespectadores de língua espanhola e indiana. Já à China, pediu trabalho. "Estou seriamente endividado. Por favor considerem usar-me num dos vossos muitos filmes", apelou, em chinês, para gargalhada geral. O Óscar para Melhor Guarda-Roupa trouxe um momento engraçado com Bowen Yang, membro do elenco de "Wicked" (e de "Saturday Night Live"), que apareceu vestido como no filme, ao contrário dos seus co-apresentadores, todos de vestido e fato. A "humilhação" valeu a pena, dado que o galardão foi para o "alfaiate" do musical, Paul Tazewell, que se tornou o primeiro homem grego a vencer na categoria.

Algo pouco habitual: o narrador da gala fazer troça do anfitrião. Nick Offerman, conhecido pelo icónico papel de "Ron Swanson" em "Parks & Recreation", fez questão de lembrar a toda a gente que esta era a primeira vez de Conan O'Brien a apresentar os Óscares: "Um desafio tão grande, tão tarde na carreira, deve pesar na alma de um homem." Logo depois, Amy Poehler, que durante muitos anos partilhou o ecrã com Offerman na referida série de televisão, entregou os Óscares de Melhor Argumento Original a Sean Baker (argumentista, editor e realizador de "Anora") e de Melhor Argumento Adaptado a Peter Straughan ("Conclave"). Pelo meio, houve tempo para uma homenagem à saga do espião britânico James Bond, que começou com Margaret Qualley, uma das estrelas de "A Substância", e deu palco às cantoras LISA, Doja Cat e Raye. Interpretaram alguns dos principais tema dos filmes "007" - "Live and Let Die", "Diamonds are Forever" e "Skyfall".

O Óscar para Melhor Atriz Secundária também não trouxe surpresas, depois de Zoe Saldaña, de "Emilia Pérez", e "filha orgulhosa de pais imigrantes", ter "limpado" a maior parte dos grandes prémios da temporada. "Tenho sonhos e dignidade e mãos que trabalham duro. Sou a primeira norte-americana de origem dominicana a vencer um Óscar e sei, e espero, que não serei a última. A minha avó ficaria tão feliz por eu ganhar isto por um filme em que pude falar e cantar em espanhol", declarou, já depois de brincar com o cabelo longo do marido. A controvérsia em torno de "Emilia Pérez" doeu-lhe, admitiu Saldaña mais tarde, mas não lhe tirou o galardão. Outro dos momentos mais engraçados da noite foi protagonizado por Ben Stiller, apresentador do Óscar de Melhor Design de Produção. A "ideia" era que subisse ao palco numa plataforma, que ficou a meio caminho e deixou-o a ter de saltar para conseguir falar para o público, evidenciando a importância da função de quem arquiteta o "set" de um filme. O prémio foi para "Wicked".

O público ficou eufórico quando Mick Jagger, vocalista da banda "Rolling Stones", apareceu para apresentar o Óscar para Melhor Canção Original - "Os produtores queriam o Bob Dylan, mas o Bob não quis porque disse que as melhores canções do ano estavam no filme 'A Complete Uknown'", gracejou o inglês, em referência ao facto de esse filme ser um "biopic" sobre Dylan. O vencedor não surpreendeu: "El Mal", de "Emilia Pérez". E foi no discurso de aceitação desse galardão que surgiu um dos momentos mais bizarros da cerimónia. Os criadores da canção começaram a cantar "a capella" para uma audiência que permaneceu em absoluto silêncio e tiveram de ser calados pela música que sinaliza que o tempo para discursar já terminou.

O segundo grande momento político da noite, com críticas aos Estados Unidos incluídas, chegou com a vitória do projeto israelo-palestiniano "No Other Land" na categoria de Melhor Documentário. O filme, que tem como figuras centrais Basel Adra, um palestiniano, e Yuval Abraham, apela à união dos dois povos e ao fim do conflito que se vive na região do Médio Oriente. No discurso de vitória, a política da administração de Donald Trump foi criticada e caracterizada como um "bloqueio" aos esforços pela paz. O documentário não teve distribuidor nos EUA, tendo sido exibido apenas em cinemas selecionados de todo o país. "Apelamos a ações sérias que parem as injustiças e a limpeza étnica do povo palestiniano", declarou Adra. Abraham apoiou: "Quando olho para o Basel, vejo um irmão, mas não somos iguais. Vivemos num regime em que eu sou livre, sob lei civil, e o Basel está sob leis militares que destroem a sua vida e que ele não consegue controlar. Há um caminho diferente, uma solução política, sem supremacia étnica, com direitos nacionais para os nossos dois povos. A política internacional neste país [EUA] está a ajudar a bloquear este caminho. Não conseguem ver que eu e o Basel estamos interligados? Que o meu povo não pode estar verdadeiramente seguro se o povo do Basel não for verdadeiramente livre?"

Nem toda a comédia ficou a cargo de Conan O'Brien e dos atores convidados. "Sei que é difícil acreditar, mas há algumas piadas que nem eu sou corajoso o suficiente para contar", admitiu o anfitrião, antes de pôr membros dos Bombeiros de Los Angeles a contá-las: "Toda a gente tem de se rir, lembrem-se que eles são heróis." Por falar em heróis, neste caso de Hollywood, foi Morgan Freeman a apresentar o segmento "In Memoriam", que celebra aqueles que morreram durante o último ano. O ator deu especial atenção ao "querido amigo" Gene Hackman, que foi encontrado morto, juntamente com a mulher, Betsy Arakawa, e o animal de estimação, três dias antes da cerimónia. Freeman e Hackman trabalharam juntos em dois filmes, "Imperdoável", de 1992, e "Sob Suspeita", de 2000.