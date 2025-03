Óscares em atualização. "O Brutalista" vence melhor Direção de Fotografia

[EM ATUALIZAÇÃO]

"No Other Land", filme sobre a ocupação israelita numa região da Palestina, venceu Melhor Documentário na 97.ª edição dos prémios da Academia de Cinema norte-americana. Já "The Only Girl in the Orchestra" venceu Melhor Curta-Metragem Documental.

"O Brutalista" venceu Melhor Direção de Fotografia.