Óscares. Realizador de grande vencedor da noite defende que trabalho sexual deve ser legalizado

O realizador independente Sean Baker saiu esta madrugada do Dolby Theatre, em Hollywood, com quatro Óscares em nome próprio e cinco no total para "Anora", o seu filme sensação inspirado no "realismo social".

"É um género que tem inspirado muito do meu trabalho", afirmou o realizador nos bastidores dos Prémios da Academia, onde respondeu a perguntas dos jornalistas.

"O que é tão importante sobre o realismo social é que se foca na verdade e muitas vezes faz estudos de caráter, por vezes baseado em problemas, e põe em destaque assuntos que devem ser falados".

Para Sean Baker, esse tema é o dos trabalhadores do sexo, algo em que focou os últimos quatro filmes e que triunfou em "Anora".

"De certa forma é uma culminação", reconheceu. "A pesquisa que fiz para esses filmes e o que eles me ensinaram levou-me a "Anora", era para aí que eu caminhava".

Baker também salientou que a sua posição pessoal é que o trabalho sexual deve ser legalizado. "É a profissão mais antiga e ainda assim tem um estigma incrível e injusto", afirmou. "O que tenho tentado fazer com os meus filmes é desmontar esse estigma", continuou, falando da humanização das pessoas envolvidas nesse trabalho em vez de fazer caricaturas delas.

O facto de ter vencido pessoalmente quatro Óscares -- Melhor Realização, Melhor Argumento Original, Melhor Edição e Melhor Filme -- foi ainda mais significativo pelo orçamento minúsculo do filme, seis milhões de dólares, contra "blockbusters" de estúdios poderosos e de bolsos fundos.

"É maravilhoso que a Academia esteja a reconhecer filmes independentes", salientou Sean Baker. "Saltamos sempre para estes projetos sabendo que vamos ter de competir com filmes que têm orçamentos quase 100 vezes maiores que o nosso", lembrou.

"Saber que conseguimos entrar na mesma sala que filmes como "Wicked", que é excelente mas totalmente diferente, significa que estamos a fazer qualquer coisa certa".

Baker sublinhou que a Academia tem premiado mais cinema independente, e isso não só aconteceu este ano com "Anora" mas também com "O Brutalista" (três Óscares) e "Flow", uma produção da Letónia que bateu sucessos como "Devertida Mente 2" e "Robot Selvagem" para levar a estatueta de Melhor Longa-Metragem de Animação.

"Anora" recebeu cinco dos seis Óscares para que estava nomeado, uma taxa de sucesso impressionante e muito superior à dos filmes que lideravam em nomeações -- "Emilia Pérez" venceu duas de 13 categorias, "O Brutalista" venceu três de dez e "Wicked" levou para casa duas estatuetas em dez.