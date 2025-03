Óscares recordaram incêndios de Los Angeles

A 97.ª edição dos Óscares recordou os grandes incêndios que destruíram uma parte significativa de Los Angeles, incluindo casas de vários trabalhadores da indústria de cinema norte-americana.

A gala começou com um tributo à cidade, através de clipes de vários filmes passados em Los Angeles, que culminaram numa atuação ao vivo da canção "Somewhere Over The Rainbow", do filme "O Feiticeiro de Oz", pela voz de Ariana Grande.

Depois, a artista e a sua colega de elenco em "Wicked", Cynthia Erivo - ambas nomeadas para Óscares de interpretação - cantaram um medley de músicas da banda sonora do filme musical.