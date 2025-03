Sabia que alga usada no sushi ameaça a biodiversidade no Norte de Portugal?

A alga wakame, usada no sushi, ameaça a biodiversidade no Norte de Portugal. A conclusão é de uma equipa das universidades do Minho e do Porto que mapeou pela primeira vez a alga wakame – uma das 100 espécies mais invasoras do mundo – ao longo da costa Norte de Portugal, mostrando os seus impactos ecológicos e medidas para controlá-los.

Segundo os investigadores, a distribuição geográfica da alga wakame depende “significativamente da salinidade, sendo comum em marinas de água salgada, como as de Póvoa de Varzim e Leça da Palmeira”, estando ausente “nas marinas de estuários, onde a salinidade é menor”.

“Nos habitats naturais, aquela alga surgiu temporariamente em três zonas rochosas de Carreço e Canto Marinho, mas desapareceu após as ‘tempestades’ de inverno”, indicam em comunicado.

De acordo com Marcos Rubal, citado no comunicado, a espécie “tem tolerância limitada a condições como a exposição à ondulação, o que restringe a sua disseminação para áreas mais expostas, mas pode continuar a representar uma ameaça em ambientes mais protegidos”.