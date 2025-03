Descoberta cópia escondida de famoso soneto de Shakespeare

Uma investigadora da Universidade de Oxford descobriu uma rara cópia manuscrita do famoso Soneto 116 de Shakespeare, que estava escondida numa coleção de poesia do século XVII.

Este tesouro foi encontrado entre os papéis de Elias Ashmole (1617-1692), fundador do Ashmolean Museum e um firme defensor da monarquia durante a Guerra Civil inglesa. Esta é a segunda cópia manuscrita conhecida do soneto a ser descoberta, noticiou na segunda-feira a agência Europa Press.

Leah Veronese, da Escola de Inglês, fez esta descoberta enquanto investigava para o seu doutoramento na Biblioteca Bodleian. O manuscrito faz parte de uma "miscelânea", um tipo de manuscrito (um documento escrito à mão em vez de datilografado ou impresso) que contém uma seleção de textos de diferentes autores sobre vários temas.

A poesia moderna inicial circulava frequentemente em miscelâneas. Este manuscrito contém ainda alguma poesia original de Elias Ashmole.

"Enquanto olhava para o manuscrito, o poema pareceu-me uma versão estranha do Soneto 116. Quando olhei para o catálogo (originalmente compilado no século XIX), o poema foi descrito, não incorretamente, como "sobre a constância no amor", mas não faz qualquer menção a Shakespeare", explicou Veronese, em comunicado.

Acredito que a combinação do primeiro verso adicional "Um erro auto-cego toma conta destas mentes" e a ausência de Shakespeare na descrição original do catálogo pode ser a razão pela qual este poema passou despercebido como uma cópia do Soneto 116 durante todos estes anos", explicou Veronese numa declaração.

Para a investigadora, o que torna esta versão "particularmente fascinante (...) é a forma como o poema foi adaptado".

"O soneto está entre obras politicamente carregadas, por exemplo, canções de natal proibidas e poemas satíricos sobre os acontecimentos tumultuosos do início da década de 1640. Nesta cópia, o soneto foi adaptado como uma canção com música do compositor Henry Lawes. Esta cópia inclui apenas o texto, mas a música em si pode ser encontrada num songbook na Biblioteca Pública de Nova Iorque", detalhou.

A composição da canção inclui sete versos adicionais e alterações na introdução original de Shakespeare e no dístico final.

A introdução muda de: "Não me deixe casar com as mentes verdadeiras; Admitir impedimentos; amor não é amor; Que se altera quando encontra alterações", para: "Um erro auto-cego toma conta de todas estas mentes; Que com falsas denominações chamam a isto amor; Que se altera quando encontra alterações".

Uma razão prática provável para as linhas adicionais é criar mais versos. No entanto, no contexto da Guerra Civil Inglesa, as linhas adicionais podem também ser lidas como um apelo à lealdade religiosa e política.

Embora as linhas adicionais tenham um significado bastante ambíguo, têm um tom mais político quando lidas numa coleção realista, rodeada de poesia realista. Os versos adicionados transformam potencialmente o soneto de uma meditação sobre o amor romântico numa poderosa declaração política.

Emma Smith, professora de Estudos de Shakespeare na Universidade de Oxford, destacou que "esta descoberta emocionante mostra que séculos de procura de provas sobre Shakespeare e a sua receção inicial não esgotaram os arquivos".

"Let me not to the marriage of true minds" é agora um dos sonetos mais famosos de Shakespeare, mas não parece ter sido muito popular na sua época.

Enquanto outros sonetos foram amplamente divulgados e citados, apenas uma referência anterior a este era conhecida.

A descoberta de Veronese lança uma nova luz sobre a forma como as palavras de Shakespeare ressoaram e foram reformuladas durante um dos períodos mais tumultuosos da história inglesa.