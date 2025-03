‘Dissidente’ Tó Trips diz que a música salvou-o da "lama antidemocrática”

O som da guitarra não engana. É de Tó Trips, o músico que tem novo disco em nome próprio. “Dissidente” é um álbum em que o guitarrista gravou pela primeira em quarteto. Conta com Alexandre Frazão na bateria, António Quintino no contrabaixo e Helena Espvall no violoncelo, que, com ele, compõem os ‘Fake Latinos’.

Em entrevista ao Ensaio Geral, Tó Trips revela que queria que este disco tivesse um “lado mais de Jazz” do que o anterior. “O último disco, Popular Jaguar, tinha sido gravado sozinho e com alguns convidados como António Quintino, Helena Espvall e desta vez decidi gravar de raiz logo com eles e com o Alexandre Frazão”.

Além destes músicos, o disco tem também “dois convidados”, diz Trips. “O Luís Cunha no trompete e o João Cabrita no saxofone participam em dois temas”, explica o compositor.

Tó Trips diz que continua numa permanente “inquietação” quando pega na guitarra e gosta de explorar todas as possibilidades musicais que o instrumento dá. “Dissidente” é não só o nome do disco, mas também da sua forma de estar na vida e na música, admite.

“Desde miúdo que comecei a ouvir música e a música teve um papel importante na minha vida, nesse aspeto de dissidência em relação a muitas coisas. A música deu-me a oportunidade de conhecer pessoas de vários géneros, de várias culturas, de várias cores, vários pensamentos e várias religiões”.



“É muito à conta da música que não me deixei levar pela lama que passa à nossa frente todos os dias, essa lama antidemocrática”.

Por isso, Tó Trips, um dos elementos vitais dos já desaparecidos Dead Combo, diz que sente sempre necessidade de “procurar coisas diferentes e não as coisas standards”. Assume-se como um “dissidente” quer “na indústria discográfica”, quer “na vida”.

É com este olhar fora da caixa que Tó Trips reflete sobre o tempo presente e se manifesta preocupado como o que diz serem tempos “bastante escuros”.

“Eu já tenho uma certa idade, mas o que me preocupa mais é a geração dos meus filhos e a malta mais nova. Gostava que o mundo fosse um lugar melhor para eles”, afirma

No entanto, o músico admite que “se calhar, às vezes, é preciso haver este tipo de crises para que as pessoas perceberem que a liberdade não é uma coisa adquirida. É uma coisa que tem de se lutar por ela todos os dias”, conclui.